Универсальные фильтры грубой очистки воды — отличие от косых и прямых

В Казахстане, где качество водопроводной воды нередко оставляет желать лучшего из-за ржавчины, песка и других механических примесей, фильтры грубой очистки становятся незаменимым элементом защиты бытовой техники и водопроводных систем.
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