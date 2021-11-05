Решение Росздравнадзора по противникам вакцинации отдает безумием — эксперт

Олег АвдеевЗдоровьеРешение Росздравнадзора по противникам вакцинации отдает безумием — эксперт «Решение Росздравнадзора с юридической точки зрения отдает безумием, а главное — бессмысленно.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ВолковГ-н Чепрасов (эксперт-юрист) возможно с юридической точки зрения и прав, но... Ведь в тех же комментах на горячую ковидную тему, многие пишут заведомо ложную информацию, типа "вот у моих знакомых имярек привился и умер", а ложная потому что он не знает отчего имярек умер, но он эту информацию РАСПРОСТРАНЯЕТ! Вроде просто безобидная сплетня, но ведь таким образом он АГИТИРУЕТ против прививки.Комментировать
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