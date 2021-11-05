Факты Дня

2 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Волков
    Г-н Чепрасов (эксперт-юрист) возможно с юридической точки зрения и прав, но... Ведь в тех же комментах на горячую ков...Решение Росздравн...
  • Сергей
    Аффор бредит. Никаких "себе не хватает". С каких пор это власти о народе печься стали? На Алтае уголь +1000руб к тонн...«Кина не будет!»:...
  • Eugene69072
    Очень хорошая статья. Спасибо автору.Началось: Россия ...

Решение Росздравнадзора по противникам вакцинации отдает безумием — эксперт

Решение Росздравнадзора по противникам вакцинации отдает безумием — эксперт

«Решение Росздравнадзора с юридической точки зрения отдает безумием, а главное — бессмысленно.

Вернуться к статье
Обсудить
Юрий Волков
Г-н Чепрасов (эксперт-юрист) возможно с юридической точки зрения и прав, но... Ведь в тех же комментах на горячую ковидную тему, многие пишут заведомо ложную информацию, типа "вот у моих знакомых имярек привился и умер", а ложная потому что он не знает отчего имярек умер, но он эту информацию РАСПРОСТРАНЯЕТ! Вроде просто безобидная сплетня, но ведь таким образом он АГИТИРУЕТ против прививки.

Картина дня

наверх