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Удар по Курску: Взрыв у больницы, домов, раненые – что известно

Удар по Курску: Взрыв у больницы, домов, раненые – что известно

Стало известно о последствиях атаки украинских беспилотников на Курск.В результате удара украинских беспилотников по Курску задета местная больница, многоквартирные дома, поступает и информация о раненых.

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