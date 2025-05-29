Удар по Курску: Взрыв у больницы, домов, раненые – что известно

Стало известно о последствиях атаки украинских беспилотников на Курск.В результате удара украинских беспилотников по Курску задета местная больница, многоквартирные дома, поступает и информация о раненых.
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