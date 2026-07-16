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Бесплатный вход в музей и презентации редких предметов: как в Симферополе отметят День этнографа

Бесплатный вход в музей и презентации редких предметов: как в Симферополе отметят День этнографа

17 июля в Крымском этнографическом музее пройдёт день открытых дверей. Посетители бесплатно осмотрят экспозиции, посвящённые культуре разных народов Крыма, а также попадут на презентацию старинных предметов быта и занятие по созданию народной куклы.

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