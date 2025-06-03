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Евгений Мураев: «Переговоры в Стамбуле»: Гениальная операция, которая так и не началась

Евгений Мураев: «Переговоры в Стамбуле»: Гениальная операция, которая так и не началась

Почему второй раунд переговоров в Стамбуле закончился безрезультатно, несмотря на ожидания? Не является ли украинский меморандум перечнем нереальных требований, которые ухудшают ситуацию? И насколько этичным выглядит обмен детьми как «тест на искренность намерений»? Второй раунд переговоров в Стамбуле не дал результатов.

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