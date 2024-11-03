Всероссийская «Театрально-концертная неделя» пройдет в федеральных филармониях

С 4 по 8 ноября пройдет «Театрально-концертная неделя», организованная Министерством культуры РФ и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает Минкультуры России.
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