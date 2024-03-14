Предпринимателей Иркутской области приглашают на встречу с представителями Марокко

Центр поддержки предпринимательства “Мой бизнес” в рамках реализации национального проекта “Малое и среднее предпринимательство” приглашает представителей бизнес-сообщества Иркутской области принять участие в онлайн-конференции с Торговым представительством РФ в Королевстве Марокко, сообщает областное правительство.
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