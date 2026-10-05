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«Такого не было все годы СВО». Судьба украинской энергетики полностью в руках Путина

«Такого не было все годы СВО». Судьба украинской энергетики полностью в руках Путина

Судьба украинской энергетики полностью находится в руках российского руководства. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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