«Такого не было все годы СВО». Судьба украинской энергетики полностью в руках Путина

Судьба украинской энергетики полностью находится в руках российского руководства. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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