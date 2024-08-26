В Краснодаре детям участников СВО подарили сертификаты на приобретение школьных товаров

В Краснодаре детям участников СВО подарили сертификаты на приобретение школьных товаровВ хуторе Ленина в детскую школу искусств «Овация» перед началом учебного года пригласили детей участников Специальной военной операции.
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