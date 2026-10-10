Борьбу с российским майонезом начали в Молдавии

Депутаты парламента Молдавии на закрытом заседании на этой неделе обсуждали поставки российского майонеза в республику.
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однозначно это гибридная атака России !