Управление по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области информирует

С 1 апреля 2025 года введены дополнительные требования для приема детей-иностранцев в школы и сады. Какие условия должны быть соблюдены при устройстве в образовательное учреждение ребенка, который является иностранным гражданином: 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии