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После увлечения дермапланингом у россиянок начали расти бороды

После увлечения дермапланингом у россиянок начали расти бороды

Дерматолог предупредила о неприятных последствиях применения советов из соцсетей. Попытка обрести гладкое лицо по советам из TikTok может обернуться большими проблемами, предупреждает врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

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