Словакия заблокирует помощь ЕС Украине, если не возобновится транизт газа

Словакия заблокирует выделение ЕС финансовой помощи Украине, если Киев не возобновит транзит газа на словацкую территорию, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо 28 января на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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