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Царьград

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Лариса Долина намерена исполнять больше песен о любви

Лариса Долина намерена исполнять больше песен о любви

Народная артистка России Лариса Долина сообщила о начале нового этапа в своей карьере. В интервью ТАСС она подчеркнула, что теперь будет исполнять больше песен о любви, оставив позади тяжёлые моменты прошлого и с уверенностью шагая в будущее.

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