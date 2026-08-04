Лариса Долина намерена исполнять больше песен о любви

Народная артистка России Лариса Долина сообщила о начале нового этапа в своей карьере. В интервью ТАСС она подчеркнула, что теперь будет исполнять больше песен о любви, оставив позади тяжёлые моменты прошлого и с уверенностью шагая в будущее.
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