«Они меня звали»: Александр Васильев объяснил свое отсутствие в «Модном приговоре»

Историк моды раскрыл подробности обновленной передачи Фото: социальные сети Когда стало известно, что передача «Модный приговор» все же вернется в эфир, многие терялись в догадках: будет ли в качестве ведущего присутствовать Александра Васильев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии