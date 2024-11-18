Стало известно о подробностях решения Байдена по ударам вглубь России: На что он рассчитывает ?

Фото: inance.yahoo.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что Соединенные Штаты сняли запрет на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России около трех дней назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии