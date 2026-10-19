В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд 1918 года. В воскресенье, 18 октября, воздух прогрелся до +17,9 градуса, что стало новым температурным рекордом для этой даты, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
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