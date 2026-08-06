Держатели Zcash проголосуют 25 августа за содержание обновления сети NU7

Сооснователь проекта Zcash Шон Боу объявил, что 25 августа сообщество криптовалюты запустит голосование среди держателей токена ZEC, которое определит итоговый объём и содержание предстоящего сетевого обновления под названием NU7.
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