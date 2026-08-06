MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Держатели Zcash проголосуют 25 августа за содержание обновления сети NU7

Держатели Zcash проголосуют 25 августа за содержание обновления сети NU7

Сооснователь проекта Zcash Шон Боу объявил, что 25 августа сообщество криптовалюты запустит голосование среди держателей токена ZEC, которое определит итоговый объём и содержание предстоящего сетевого обновления под названием NU7.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии