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Царьград

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Электробусы покоряют Москву: 192 маршрута экологичной мобильности

Электробусы покоряют Москву: 192 маршрута экологичной мобильности

Электробусы начали курсировать по маршрутами 79 и 694 в Москве. Заммэра Максим Ликсутов отметил, что 192 маршрута обслуживаются экологичным транспортом.

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