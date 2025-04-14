Смартфоны и другая электроника временно не будут облагаться пошлинами

США временно отменили дополнительные пошлины на импорт электроники, включая смартфоны, ноутбуки и полупроводники, в рамках частичной корректировки тарифной политики, о которой заявил Дональд Трамп 2 апреля.
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