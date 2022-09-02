На Украине объяснили причину выхода из института ядерных исследований

Украина покинет Объединенный институт ядерных исследований из-за членства в нем России. «[Постановление] направлено на защиту национальных интересов и национальной безопасности Украины», — говорится в заявлении на сайте украинского правительства.
Украина покинет Объединенный институт ядерных исследований из-за членства в нем России. «[Постановление] направлено на защиту национальных интересов и национальной безопасности Украины», — говорится в заявлении на сайте украинского правительства.
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