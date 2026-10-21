"Вплетая смыслы" – проект, объединивший фотографов и поэтов со всей России: 109 фотографов из 40 городов; 150 фоторабот – от Калининграда до Камчатки; поэты из 16 городов – стихи звучат в авторском исполнении; 50 городов – одна страна.