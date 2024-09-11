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В КПРФ прокомментировали критические высказывания Памфиловой о депутатах

В КПРФ прокомментировали критические высказывания Памфиловой о депутатах

Члены Государственной думы от Коммунистической партии Российской Федерации Алексей Куринный и Мария Дробот осуществляли свою работу в рамках закона и не вторгались в избирательный процесс в процессе недавних выборов в Брянской области, а, наоборот, следили за соблюдением законодательства.

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