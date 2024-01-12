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Китай

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Особую экономическую зону в Санкт-Петербурге расширили почти в два раза

Санкт-Петербург, 11 января /Синьхуа/ -- Территория особой экономической зоны /ОЭЗ/ "Санкт-Петербург" выросла со 182 до 337 га за счет включения двух новых участков, сообщила в среду пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

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