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Новости Блогеров

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Айза подарила дом своему 14-летнему сыну, Сэму

Айза подарила дом своему 14-летнему сыну, Сэму! Она считает, что лучший подарок — это «возможность не горбатиться на своё первое жильё».

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