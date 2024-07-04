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В России могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

В России могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

В отечественных магазинах может прекратиться продажа иностранных виниловых пластинок. Причиной тому может послужить 14-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза, предусматривающий запрет на поставки в РФ винила, его производных и полимеров.

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