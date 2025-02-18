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Цена упала вместе с рисками. Стоимость барреля российской нефти пошла вниз на фоне переговоров в Эр-Рияде

Цена упала вместе с рисками. Стоимость барреля российской нефти пошла вниз на фоне переговоров в Эр-Рияде

Котировки нефти Urals достигли пятимесячного минимума на рынке. Эксперты связывают падение со смягчением геополитической обстановки.

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