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Отставной адмирал Ставридис заявил, что НАТО находится на пике могущества

Отставной адмирал Ставридис заявил, что НАТО находится на пике могущества

НАТО находится на пике своего могущества. Такое мнение высказал отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в интервью The Cats Roundtable.

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