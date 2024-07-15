Отставной адмирал Ставридис заявил, что НАТО находится на пике могущества

НАТО находится на пике своего могущества. Такое мнение высказал отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в интервью The Cats Roundtable.
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