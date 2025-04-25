Вучич планирует собрать на форуме Путина, Трампа, Макрона, Мерца и Мелони

Президент Сербии Александар Вучич выразил намерение организовать глобальный форум в Белграде в 2026 году, на который он планирует пригласить лидеров нескольких крупных стран, включая Россию, США, Францию и Италию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии