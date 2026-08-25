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Собянин сообщил о планах начать модернизацию Ярославского вокзала до конца года

Собянин сообщил о планах начать модернизацию Ярославского вокзала до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в презентации нового двухэтажного пассажирского поезда, который 26 августа выйдет на маршрут Москва — Ярославль .

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