Песков назвал утопическими рассуждения Украины о принуждении России к миру

Украинское руководство "совершенно утопически" рассуждает о необходимости принудить Россию к миру. Такое заявление в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого появилась в его Telegram-канале, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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