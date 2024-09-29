Песков назвал утопическими рассуждения Украины о принуждении России к миру

Украинское руководство "совершенно утопически" рассуждает о необходимости принудить Россию к миру. Такое заявление в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого появилась в его Telegram-канале, сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.