Полицейские запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщили в Информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.
УПЦ: полиция запретила передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре
Комментарии
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L
Lyudmila
Хохляцкие подлецы уже жгли людей, теперь будут морить голодом, причем своих же граждан, даже не русских, но на Западе об этом ни слова, ни пол слова, чем больше людей на Украине погибнет, тем Западу лучше. Как говорится все шито-крыто. Да и сами горожане похоже пытаются не замечать что каждый из них может оказаться в таком же положении не в этом месте, так в другом, но как говорится смерть за каждым украинцем ходит по пятам и не от рук русских, а именно от своих "зеленых мясников".
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