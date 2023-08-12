УПЦ: полиция запретила передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре

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Lyudmila

Хохляцкие подлецы уже жгли людей, теперь будут морить голодом, причем своих же граждан, даже не русских, но на Западе об этом ни слова, ни пол слова, чем больше людей на Украине погибнет, тем Западу лучше. Как говорится все шито-крыто. Да и сами горожане похоже пытаются не замечать что каждый из них может оказаться в таком же положении не в этом месте, так в другом, но как говорится смерть за каждым украинцем ходит по пятам и не от рук русских, а именно от своих "зеленых мясников".