Боливия: ранним утром на Авенида 6 де Агосто в Сукре был застрелен таксист. Полиция предположила, что инцидент мог быть ограблением.
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