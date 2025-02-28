Трамп заявил о «превосходных» отношениях с Путиным на встрече с Зеленским

ВАШИНГТОН, 28 февраля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме подчеркнул, что у него «превосходные» отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
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