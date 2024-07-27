Фартуки на кухне: куда летит жир?

Куда летит жир? Нет, не тот, который на талии. Давайте обсудим тему фартука на кухне. Эта зона, расположенная между навесными шкафами и столешницей, принимает «основной удар» на себя — капли воды и масла от готовящейся пищи, брызги, испарения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии