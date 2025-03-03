Fusion X1 — первый смартфон HMD, разработанный специально для детей.

HMD Fusion X1 - одна из немногих новинок, анонсированных компанией HMD на MWC 2025. Описываемый как первый смартфон для подростков, HMD Fusion X1 появился в рамках проекта HMD The Better Phone Project и был разработан в сотрудничестве с компанией Xplora, известной своими смарт-часами для детей.