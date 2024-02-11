Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    не надо доставать пожилых заслуженных родителей Сырского !они не в ичём не виноваты !! СТРАНА СССР разрушилась и очен...Сырский пробовал ...
  • лина любимцева
    За ребят за наших переживаю!! Установили флаг над поселком, какой только ценой?!! Там так страшно...на фронте... ХРАН...Установка российс...
  • Владимир Нелюбин
    Пинком под жопу этим тварям..США рассматривают...

"Россия - не для русских". Мигранты превращают страну в многомиллионный кишлак

"Россия - не для русских". Мигранты превращают страну в многомиллионный кишлак

Царьград Фото: globallookpress.com Юная особа из числа мигрантов или уже "новых граждан" на весь интернет заявила, что "Россия не для русских" и её товарки со своей плодовитостью вскоре "выдавят" коренное население.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх