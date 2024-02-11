"Россия - не для русских". Мигранты превращают страну в многомиллионный кишлак

Царьград Фото: globallookpress.com Юная особа из числа мигрантов или уже "новых граждан" на весь интернет заявила, что "Россия не для русских" и её товарки со своей плодовитостью вскоре "выдавят" коренное население.
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