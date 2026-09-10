Максим Виторган рассказал о пережитой в Сочи атаке в свой день рождения

Свой 54-й день рождения популярный актер Максим Виторган провел в укрытии одного из сочинских отелей, пока город отражал комбинированную атаку беспилотников и морских катеров-камикадзе.
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