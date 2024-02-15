Полицейский в костюме плюшевого мишки поймал наркоторговок

Отряд перуанской полиции, один из членов которого был замаскирован под медведя, инсценировал романтический визит во вторник, накануне Дня святого Валентина, чтобы арестовать двух женщин из банды наркоторговцев в Лиме.
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