У китайского блогера шок от цен в России: сравнил со своими в КНР и понял, что дома намного дороже Ольга БезродняяНедавно китайский блогер посетил Москву и был поражен тем, как сильно отличаются цены в российских магазинах от тех, к которым он привык в Китае.
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