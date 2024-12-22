У китайского блогера шок от цен в России: сравнил со своими в КНР и понял, что дома намного дороже Ольга БезродняяНедавно китайский блогер посетил Москву и был поражен тем, как сильно отличаются цены в российских магазинах от тех, к которым он привык в Китае.