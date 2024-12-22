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У китайского блогера шок от цен в России: сравнил со своими в КНР и понял, что дома намного дороже

У китайского блогера шок от цен в России: сравнил со своими в КНР и понял, что дома намного дороже

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