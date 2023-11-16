Как считают налог на недвижимость в 2023 году?

До 2015 года имущественный налог в России считался от инвентаризационной стоимости объекта — этот показатель учитывает только стоимость стройматериалов и амортизацию и никак не привязан к его рыночной ценности.
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