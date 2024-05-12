По мнению бывшего президента Blizzard, Xbox может добиться успеха, но для этого нуж...

По мнению бывшего президента Blizzard, Xbox может добиться успеха, но для этого нужны отличные игрыБывший президент Blizzard Майк Ибарра в объемном и очень любопытном посте на сайте X высказался по поводу последних новостей о Xbox, негативных настроений в сообществе и слухов, появившихся в таких изданиях, как Bloomberg и The… источник.