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Татар-информ

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Минюст РТ обратился к казанцам из-за участившихся случаев кражи велосипедов

Минюст РТ обратился к казанцам из-за участившихся случаев кражи велосипедов

В связи с частыми и продолжающимися кражами велосипедов в Казани, в Минюсте РТ предупредили о недопустимости похищения чужого имущества.

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