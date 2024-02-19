Синоптик Вильфанд: В Москве и Подмосковье ожидаются морозы и гололедица

Представитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд поделился сведениями о том, что проживающие в столице государства граждане могут столкнуться с заморозками.
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