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Зарема о «Спартаке» и Абаскале: «С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ»

Зарема о «Спартаке» и Абаскале: «С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ»

– Что происходит со «Спартаком»?– Во-первых, закончилась победная инерция, с которой команда прошла 2022 год.

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