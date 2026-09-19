Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Israel Seeks 'Compensation' From Washington Over Saudi F-35 Sale

Israel Seeks 'Compensation' From Washington Over Saudi F-35 Sale

Israel Seeks 'Compensation' From Washington Over Saudi F-35 Sale Via The Cradle, Israel is expected to seek "compensation" from the US in the form of weapons systems that Washington has so far declined to sell to Tel Aviv, in response to US plans to sell F-35 fighter jets to Saudi Arabia in a $25 billion deal, Walla reported on 18 September.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым