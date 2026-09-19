Israel Seeks 'Compensation' From Washington Over Saudi F-35 Sale Via The Cradle, Israel is expected to seek "compensation" from the US in the form of weapons systems that Washington has so far declined to sell to Tel Aviv, in response to US plans to sell F-35 fighter jets to Saudi Arabia in a $25 billion deal, Walla reported on 18 September.
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