Почта Деда Мороза.

Предновогодняя почта начала свою работу в дошкольном центре. Теперь, если надо отправить письмо Дедушке Морозу, можно воспользоваться ´почтовыми ящиками´, расположенными возле основных выходов из учреждения .
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