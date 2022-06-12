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ПТФ – что это такое? Схема и установка ПТФ

Безопасность движения на дорогах зависит от осветительных приборов автомобиля. Автопроизводители далеко не на все выпускаемые модели устанавливают противотуманные фары, основная задача которых – подача яркого светового луча строго перед автомобилем.

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