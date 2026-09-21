В Ивановской области суд взыскал компенсацию за ржавую воду в квартире

Женщина с двумя детьми из Кинешмы полгода жила без чистой воды, пока муж служил в зоне СВО. Суд взыскал с УК и «Водоканала» по 5 000 рублей компенсации морального вреда.
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