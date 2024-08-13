Студенты МФТИ разработали систему для автоматизации ведения медицинской документации

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали систему для автоматизации заполнения медицинской документации под названием MeMo, которая поможет врачам сократить время на бюрократическую волокиту и уделять больше внимания пациентам.
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